一名男子在加拿大北温哥华林恩谷的林恩谷图书馆外的临时纪念碑前献花。北温哥华发生持刀行凶事件，造成一名年轻女子死亡，六人受伤

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2021年3月28日，星期日，一名男子在加拿大北温哥华林恩谷的林恩谷图书馆外的临时纪念碑前献花。一名28岁的男子周日被控二级谋杀，一天前在北温哥华的一家图书馆内和周围发生了一起持刀行凶事件，造成一名年轻女子死亡，六人受伤。THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

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