A man lays flowers at a makeshift memorial outside of the Lynn Valley Library in Lynn Valley in North Vancouver, B.C., Sunday, March 28, 2021. A 28-year-old man was charged Sunday with second-degree murder in a stabbing rampage that left a young woman dead and injured six others in and around a library in North Vancouver, B.C., a day earlier. THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

一名男子在加拿大北温哥华林恩谷的林恩谷图书馆外的临时纪念碑前献花。北温哥华发生持刀行凶事件，造成一名年轻女子死亡，六人受伤

作者 加拿大国际广播 |
china@rcinet.ca
发表 2021年3月29日（星期一）10:30

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2021年3月28日，星期日，一名男子在加拿大北温哥华林恩谷的林恩谷图书馆外的临时纪念碑前献花。一名28岁的男子周日被控二级谋杀，一天前在北温哥华的一家图书馆内和周围发生了一起持刀行凶事件，造成一名年轻女子死亡，六人受伤。THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：未分类
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

播客

图片中的世界

图片中的加拿大

分类检索

栏目

作者