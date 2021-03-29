中国将加拿大联邦议员庄文浩列入制裁名单

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中国政府有关当局星期六把加拿大联邦议会保守党议员、保守党外交事务发言人庄文浩列入制裁实体和个人名单，禁止他入境中国大陆和港澳地区、禁止中国公民和机构与其亲属有任何生意往来，以惩罚他在新疆问题上发表的谴责中国共产党政府践踏人权的言论。

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被列入上述惩罚名单上的还有加拿大众议院国际人权委员会的成员。该委员会在2020年10月份认定中国政府在新疆的暴政等同于种族灭绝。

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分析人士认为，中国政府对庄文浩的制裁行动是为了报复加拿大等西方国家；因为这些西方国家对在新疆人权问题上负有直接责任的几位中国官员采取了制裁措施。

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西方国家政府和国际人权组织近来对中国政府用高压手段统治新疆、践踏新疆维吾尔族穆斯林民众人权的指责声音越来越高涨。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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