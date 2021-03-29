入境者如携带大麻未申报会被罚款

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

从星期一开始，入境加拿大时没有向边境服务局申报自己携带大麻的入境者可能会受到罚款处罚。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然加拿大从2018年秋天就已开始实行个人消遣使用大麻合法化的法规，但在没有许可证或者是特殊例外的情况下从国外把大麻带入加拿大仍然属于非法行为。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大边境服务局Canada Border Services Agency星期五宣布，从3月29日星期一开始，入境加拿大时携带大麻和大麻制品却没有向边检官员如实申报的入境者，会被罚款2百到2千加元。如果是快速通关项目NEXUS或FAST的成员还会失掉其快速通关的资格。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大边境服务局说，该局虽然有权对非法携带大麻或大麻制品进入加拿大的入境者提出刑事犯罪起诉，但只有在情节特别严重的情况下才会那样做；希望罚款措施能够有效帮助解决非法携带大麻和大麻制品入境加拿大的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不服罚款处罚的入境者可以在90天内要求复审边境服务局的罚款决定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Catharine Tunney · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada