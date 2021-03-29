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2021年3月29日，周一，农民工聚集在北京一家H&M商店附近。周一，中国加大了对外国鞋类和服装品牌的压力，要求它们出面否定关于新疆棉花强迫劳动的报道，告诉他们因抵制而被北京盯上的公司要小心。(AP Photo/Ng Han Guan)

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