加拿大总理、牙买加总理和联合国秘书长联合主持峰会，呼吁减轻发展中国家债务负担

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星期一（3月29日）上午，联合国召开线上国际会议，敦促工业发达国家采取行动帮助发展中国家减轻债务负担。联合国秘书长古铁雷斯（Antonio Guterres）在开幕讲话中说，新冠疫情爆发以来，工业发达国家用于纾困救助项目的资金加起来相当于16万亿美元，而发展中国家的人均纾困拨款比发达国家低580倍。“我们面对一个两极分化的世界的幽灵，可能失去十年的经济发展。”联合国警告说，如果工业发达国家不采取实际行动帮助发展中国家减轻债务负担，许多国家的经济将无法恢复。

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这次线上峰会由古铁雷斯、加拿大总理特鲁多和牙买加总理霍尔尼斯（Andrew Holness)共同主持。与会者除各国代表外，还有世界银行、国际货币基金会和世贸组织等机构。

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联合国今天发表的公告说，世界各国的财政状况都受到新冠疫情的猛烈冲击。但是有些国家有能力靠借新的债来刺激经济和购买疫苗，另一些国家的财政空间却受到到期债务的严重挤压，不能把钱花在救助国民上。

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疫情以来有六个工业发达国家无法按时偿付债务，42个国家的主权信用评级被下调，至少一亿两千万人陷入极端贫困。

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联合国建议让更多的国家减免债务

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古铁雷斯说，许多国家受到财政危机的威胁，这不仅影响到抗疫和经济复苏，也影响到联合国的可持续发展目标和巴黎气候协议的实施。他呼吁发达国家政府为发展中国家提供长期优惠融资和债务减免， 并建议延长并扩大二十国集团和世界银行的《暂停偿付债务倡议》，让更多的国家可以把财政收入用于救济、抗疫和发展经济。

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去年四月份，二十国集团财长和世界银行签署这项倡议，同意让低收入国家暂停偿付对发达国家所欠债务一年。古铁雷斯建议把该倡议延长到2022年6月，并把它扩大到陷入债务危机的中等收入国家和小岛发展中国家。

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特鲁多：疫情加剧国与国之间经济不平等

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特鲁多在会上表示，新冠疫情使国与国之间、一个国家的不同地区之间的经济不平等状况更加突出。要改变这种状况只能通过密切的国际合作。一个国家不可能独自打败病毒走出危机。

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牙买加总理霍尔尼斯从低收入国家的角度表达了同样的看法。他说，疫情期间医疗服务这么重要，但许多低收入国家还是不得不为还债减少公共支出。另外，在疫苗获取上的不平等将使一些国家困在疫情中更长时间。“除非我们以更公平、更聪明和更开阔的世界观来进行更深入的合作，否则这场危机不会很快结束。”

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特鲁多上个月曾表示，加拿大去年拨出16亿加元援助其他国家抗疫。

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根据加拿大政府公布的数据，加拿大在2018-19财政年度的援外金额为62亿加元，不到GDP的0.3%。而加拿大的人道援助组织敦促政府拿出1%的GDP用于外援。

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（RCI with CBC News, UN, RCI English)

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