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2021年3月28日，星期日，加拿大渥太华，社区成员在雨中聚集在明托公园的渥太华妇女纪念碑，守夜纪念亚特兰大枪击案的受害者，并集会反对反亚裔种族主义。THE CANADIAN PRESS/Justin Tang

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