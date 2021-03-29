联合国正与中国谈判让人权专员进入新疆调查

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联合国秘书长古特雷斯在接受加拿大广播公司英语电视网Rosemary Barton Live节目采访时说，联合国人权公署正在与中国政府认真探讨让联合国人权专员前往新疆地区访问的事宜。

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古特雷斯表示，他希望联合国人权公署能够与中国方面很快达成协议，让联合国人权专员能前往中国进行不受限制的访问。

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上个月加拿大联邦议会以266票赞成、0票反对、2票弃权通过了众议院官方反对党保守党提出的决议案。该决议案根据联合国1948关于种族灭绝的定义，认定中国政府在新疆的高压统治是种族灭绝暴行；并要求加拿大政府向国际奥林匹克委员会提出呼吁，把原定2022年在北京举行的冬奥会异地举行。

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加拿大自由党政府总理特鲁多和其内阁部长们几乎是全体缺席了众议院的这一投票，唯一出席的外交部长Marc Garneau在轮到他投票时宣布弃权，并说是代表加拿大联邦投的弃权票。

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中国政府一直否认新疆维吾尔穆斯林民众的人权受到践踏，说西方国家所说的关押维吾尔穆斯林的集中营实际上是职业培训学校，还有一些教育营地是出于反对恐怖主义的需要。

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RCI with Peter Zimonjic, Rosemary Barton, Philip Ling · CBC News

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