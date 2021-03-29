鸟鸣水流风吹过：研究显示自然界声音能缓解焦虑甚至疼痛

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加拿大冬天长，许多人都有春暖时心情更好的经验。但是最近的一项研究显示，让人心情变好的不仅仅是升高的气温，大自然苏醒时各种声音也能改善人的情绪，甚至缓解疼痛。这项研究由加拿大卡尔顿大学生物系的博克斯顿（Rachel Buxton）和几位美国同行合作进行。他们的报告最近发表在《美国国家科学院院刊》（PNAS）上。

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报告说，大自然的声音能够减缓烦躁和焦虑，降低心律，改善认知功能，甚至缓解疼痛。博克斯顿在接受CBC采访时介绍说，即使是听录下来的或是夹杂着城市噪音的自然界声音都会有好处。

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在所有大自然的声音中，水声对健康和情绪的影响最大，鸟叫声最能缓解焦虑。

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进入三月份以后，遇到气温急升时，融化的积雪会在路边汇成小溪，在陡坡上形成小瀑布，发出欢快的哗哗声。另外，这个季节加拿大的天空格外热闹，早起的人很容易听到北归的雁队在空中飞过时发出的鸣叫。

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（RCI with CBC Radio, Quirks & Quarks)

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