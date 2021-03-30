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2021年3月29日，星期一，加拿大蒙特利尔举行的新闻发布会上，NDP领导人贾格米特·辛格调整网络摄像头，宣布了一项向年轻人和年轻家庭伸出援手的努力。THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

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