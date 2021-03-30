打击”伊斯兰国“：加拿大延长中东军事行动

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加拿大国防部长萨吉安（Harjit Sajjan）星期二（3月30日）宣布，加拿大将把在北约中东军事行动中承担的任务再延长一年，但是大大减少派驻军人数量。加拿大已经连续七年参加这项被命名为“Impact”的行动。

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该行动的宗旨是帮助伊拉克、约旦和黎巴嫩政府加强军事力量，以使它们有能力对抗“伊斯兰国”武装。加拿大在未来一年将派出17名军人参加北约在伊拉克的军事顾问团队，并在科威特设一个指挥部，两架加拿大C-130J运输机也将在科威特执行任务。

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与前几年加拿大负责指挥北约巴格达培训行动时相比，加拿大军队的参与规模已显著缩小。这项行动的指挥自去年11月起由丹麦接手。

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与此同时，加拿大军人也在伊拉克北部、约旦和黎巴嫩承担反恐培训任务。萨吉安说，加拿大将继续在国际多边行动中做一个可靠的合作伙伴，以延长军事行动的方式支持北约和打击伊斯兰国全球联盟。

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（CBC News, Murray Brewster）

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