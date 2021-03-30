美国疾控中心主任警告美国新冠疫情在恶化

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国政府虽然在新冠病毒疫苗注射方面加快了步伐，但美国疾病控制中心主任Rochelle Walensky就COVID-19病毒肺炎疫情的前景给出了悲观的警告，甚至脱离讲稿说出“她现在非常担心和害怕”的话。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

过去一个星期美国新增新冠病毒确诊数字增加了10%，住院新冠病毒患者和死于COVID-19病毒肺炎的人数都明显增加。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Rochelle Walensky星期一警告说，COVID-19病毒肺炎疫情在美国仍然可能深度恶化，告诫各州地方政府不要放松防疫管制措施，特别是要继续实行戴口罩和保持社交距离的措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国疾病控制中心的这一警告让加拿大联邦和省区政府也感到非常紧张，因为美国民众接种疫苗的比例目前已三倍于加拿大；如果美国疾病控制中心都对疫情前景感到悲观，加拿大也应该对疫情的前景感到紧张。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大和美国目前仍然互相关闭边界，禁止除货柜车和必要人员之外的过境交通。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Alexander Panetta · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada