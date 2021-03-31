世界卫生组织发布关于新冠肺炎起源的报告的第二天，中国卫生官员推动将病毒起源调查范围扩大到中国以外

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2021年3月31日，星期三，北京举行的新闻发布会上，中国和世卫组织联合调查新冠肺炎大流行起因的中国负责人梁万年(中)发表讲话。在世界卫生组织发布关于新冠肺炎起源的报告的第二天，中国卫生官员在周三推动将调查范围扩大到中国以外。(AP Photo/Mark Schiefelbein)

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