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2021年3月31日，星期三，德国柏林特雷普托体育场，人们在疫苗接种中心前排队。这家位于德国首都特雷普托区的疫苗接种中心自开业以来仅使用辉瑞的疫苗。德国卫生官员周二同意限制阿斯利康疫苗在60岁以下人群中的使用。(AP Photo/Markus Schreiber)

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