加拿大政府和私企合力在多伦多扩建疫苗厂

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星期三， 加拿大联邦政府、安大略省政府等政府机构宣布共同出资在加拿大最大城市多伦多扩建疫苗制造厂。

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其中加拿大联邦政府出资4.14亿加元，安大略省政府出资5500万加元，法国疫苗制造商Sanofi Pasteur Ltd将出资4.55亿加元在多伦多扩建疫苗制造厂，预计在2027年投入运营，生产的疫苗将足够加拿大全国人口使用。

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Sanofi在多伦多原有的疫苗制造厂是生产流感疫苗的工厂。

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随着COVID-19病毒肺炎疫情的发展，加拿大严重缺乏本土的疫苗制造能力已经成为越来越明显的问题。正常情况下加拿大依赖设在其它国家的疫苗制造厂提供疫苗的供应链系统变得不可靠。

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美国前总统特朗普和现总统拜登都实行了在本国疫苗需求得到满足之前禁止在美国本土制造的疫苗出口的政策，欧盟也加强了对疫苗出口的限制，甚至注重出口的印度都因为国内疫情恶化需要加快给本国民众注射疫苗而暂停向加拿大出口阿斯利康新冠病毒疫苗。

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加拿大联邦政府为了得到疫苗到处求人、显得非常被动。

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