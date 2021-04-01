超预期：加拿大1月份GDP增长0.7%

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加拿大统计局的数字显示，今年1月份用GDP衡量的加拿大经济增长幅度达到0.7%的水平，好于预期的0.5%。

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相比之下，去年年底12月加拿大GDP增长幅度只有０.１％。

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虽然这已经是加拿大经济自COVID-19病毒肺炎疫情以来连续第９个月出现增长，但加拿大统计局的数字显示，加拿大的经济产出仍然比疫情前的２０２０年２月份的水平低了３个百分点。

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１月份推动加拿大经济增长的主要力量来自制造业、建筑业和房地产行业。比如制造业产出增加了１.９％。

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１月份表现差的加拿大经济行业是服装零售和书籍音乐零售行业，分别下降了１７％和１４.１％。

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蒙特利尔银行经济师Douglas Porter认为，从整体上来说加拿大经济在遭受第二波新冠病毒肺炎疫情袭击的情况下表现好于预期。

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蒙特利尔银行的预测是，今年第一节度加拿大的经济增长幅度能够达到３.５％。

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