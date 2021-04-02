丑闻不断：加拿大军方一高官被控强奸下属

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加拿大军队人事部主管Haydn Edmundson将军因为受到强奸指控的调查而带薪离职。

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在加拿大广播公司新闻部通知加拿大国防部说，准备发表一篇一位退役女军人指控Haydn Edmundson三十年前在军舰上对她实施强奸的报道，在这之后加拿大军方开始对Haydn Edmundson立案调查。

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虽然加拿大军队前任和现任总参谋长都因不当性行为问题受到调查，但加拿大军队人事部主管Haydn Edmundson受到指控的性质要严重得多。

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前加拿大海军女军人Stéphanie Viau指控说，她19岁时随加拿大军舰参加在太平洋海域的海军演习，担任副舰长的Haydn Edmundson在军舰上对她敞露私处，她当时大喊着制止他这是不能接受的行为。但在几天后的11月初在她服役的军舰停靠珍珠港时，Haydn Edmundson抓住她把她推向墙壁脱下她的衣服，然后推转她的身体强奸了她。

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Stéphanie Viau说她当时吓得身体僵直、不知道怎么做；虽然没有使用暴力，但Haydn Edmundson紧紧的抓住她让她无法逃脱。

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Stéphanie Viau说她事后没有报案，因为她不敢指控军舰上职位第三高的军官、害怕受到打击报复；当时加拿大军队内部的文化是对这种事情保持沉默，也没有支持性侵和性骚扰受害者的机制和体系。

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Stéphanie Viau说她现在要把她受到的伤害公开讲出来，要求加拿大军方调查Haydn Edmundson强奸她的事件、并提出司法起诉。

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Haydn Edmundson坚决否认对他涉嫌强奸Stéphanie Viau的指控，说他从未强迫他人与自己发生性关系，所有的性关系都是在你情我愿的基础上发生的。

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加拿大军方说，在这一指控正由军队宪兵部门进行调查的情况下、目前无法给出进一步的评论。

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RCI with Ashley Burke, Kristen Everson · CBC News

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