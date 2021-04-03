第三波疫情凶猛袭击加拿大安大略省 (Sam Nar/CBC)

安省周六3千人确诊感染新冠、全省严格防疫

作者 方华 |
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发表 2021年4月3日（星期六）14:26

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加拿大最大省份安大略省COVID-19病毒肺炎疫情明显恶化，星期六新冠病毒确诊人数达到3009人，在星期五确诊人数3089人之后再次让人想起1月份曾经达到的单日确诊数字高峰。

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安大略省COVID-19病毒肺炎疫情最高的单日确诊数字是1月8日创下的4249人。

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安省公共卫生机关警告说，如果不采取严格的防疫措施，则到4月底安省单日COVID-19病毒确诊人数会达到6千人。

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安大略省政府宣布从星期六开始实行为期28天的禁止非必要活动的严格防疫措施，餐馆只能外卖不能堂食，不过学校被准许继续开放。

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加拿大第二大省份魁北克省也严格了COVID-19病毒肺炎防疫措施，宣布魁北克、Lévis和Gatineau三个城市进入为期10天的关闭防疫阶段、停止非必要的经济和社会活动。

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太平洋沿岸的不列颠哥伦比亚省则采取了为期三个星期的关闭防疫措施，取消非必要经济和社会活动。

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