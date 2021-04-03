欧盟不发批文让加拿大两航空公司合并告吹

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在欧盟监管机构拒绝批准加拿大两个民航公司合并的商业合同后，4月2日加拿大航空公司和Air Transat航空公司宣布双方终止价值1.9亿加元的并购合同。

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由于加拿大航空公司自己经营多条欧洲航线航班，其并购的Air Transat民航公司又主打欧洲航线市场，所以这两个加拿大航空公司的合并需要欧盟监管机构的批准。而欧盟监管机构不久前做出决定，出于对加拿大航空公司并购Air Transat航空公司会让加航在欧洲民航市场具有垄断竞争优势的考虑，不会批准加航并购Air Transat航空公司的商业合同。

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加航并购Air Transat民航公司的商业合同早在2年多前就已经签订，后来在新冠病毒疫情下进行过一次修订。

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特鲁多自由党政府的交通部长Omar Alghabra星期五表示，在加航和Air Transat合并的问题上联邦政府的首要任务是保护魁北克省和全加拿大民航领域的就业岗位，维护加拿大民航业的竞争力。

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Air Transat航空公司的总部在魁北克省蒙特利尔市。

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加拿大民航业一直批评特鲁多政府迟迟没有拿出针对加拿大民航业的救市方案。

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RCI with Ross Marowits · The Canadian Press、CBC News

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