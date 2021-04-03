法院：示威者需拆除温哥华岛路障准许伐木

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加拿大太平洋沿岸的不列颠哥伦比亚省高级法院法官做出裁决，在温哥华岛Fairy Creek地区阻断伐木公司车辆进出道路的示威者必须停止其阻断交通的行为，授权警方必要时采取强制措施清除路障，任何违反该法庭裁决的人可能会被逮捕和面临起诉。

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该法庭裁决指出，Teal-Jones公司是遵照有关的法律程序、合法地从省政府监管当局获得了在Fairy Creek地区商业性采伐木材的批文。而且该木材公司还与当地的Pacheedaht First Nation土著人部落签署了合作协议。

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不列颠哥伦比亚省林业厅长表示，省政府尊重民众示威的权利，同时要求省民尊重法律、服从法院的裁决。

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一些土著人和环境保护人士在Fairy Creek地区反对和抗议Teal-Jones公司砍伐古老树木的商业活动，他们誓言要保护温哥华岛自然保护公园之外未经商业性伐木活动破坏的最后一块水源地森林。

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从去年8月份以来，抗议者们在Fairy Creek水源地林区设立起8处路障，以阻止Teal-Jones公司的伐木车辆进入。

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