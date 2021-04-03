疫情下加拿大亚裔人口倍感种族歧视压力

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在3月16日美国亚特兰大发生包括6名亚裔女性在内的8人被枪杀的血案后，加拿大华裔居民中感到种族歧视威胁和担心自己人身安全的人数猛增。

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根据Chinese Canadian National Council (CCNC) 多伦多分会发布的调查报告，从2020年3月到今年2月COVID-19病毒肺炎疫情泛滥的时间里，加拿大全国有超过1千起亚裔受到语言谩骂和暴力袭击的事件。按照人口平均，加拿大出现的针对亚裔的种族歧视事件比美国还要多。

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华人聚集的加拿大太平洋沿岸城市温哥华警方的统计数字显示，针对亚裔的仇恨犯罪案件从2019年的12起猛增到2020年的98起，增加幅度超过700%。

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在回答记者关于联邦政府采取了什么措施解决针对亚裔的种族歧视问题时，自由党联邦政府文化事务部通过电子邮件表示，联邦政府在2020年3月份设立了反对种族主义秘书处，经常与亚洲移民社团讨论采取什么样的措施才能有效对付针对亚裔的种族歧视问题；自2019年以来已经在85个反歧视项目上拨款1500万加元，其中包括反对歧视黑人、反对歧视亚裔、反对歧视土著人、反对歧视犹太人、反对歧视信仰伊斯兰教的人士等项目。

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