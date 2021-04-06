加拿大军队性丑闻不断可能会威胁到国家安全

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在冷战时代，苏联和东欧国家间谍把西方国家高级将领拉下水的一个重要手段是使用美人计，拍下亲密照片后就可以胁迫西方国家高级军官提供情报了。

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现在虽然已经不是冷战时代，但加拿大军队高级将领不断传出性丑闻却成为让国家安全问题专家们担心的问题。

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美国波士顿的法学教授Victor Hansen曾经是美国军队的中校军官，他认为高级军官的不当性行为除了会让当事人有把柄被敌方掌握之外，还会从其它几个方面给国家安全带来负面影响。

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比如，军队中的精英人才会觉得容忍藏污纳垢性文化的军队不是值得他们贡献青春年华的地方而选择退役。

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其次，以服从命令为天职的军人看到长官一方面说着冠冕堂皇的反对性骚扰的大话、一方面干着性骚扰的事情，这会损害军队的士气、降低执行命令的效率。

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第三，在实行志愿兵役制的加拿大，性丑闻不断的军队很难成为吸引年轻人的磁石。

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RCI with Murray Brewster · CBC News

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