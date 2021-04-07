加国大城市的第一位穆斯林市长南什宣布不再寻求连任

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阿尔伯塔省卡尔加里市的市长纳希德.南什（Naheed Nenshi）星期二（4月7日）宣布不再寻求连任。他在2010年第一次赢得卡尔加里市政选举，目前是他的第三个任期。

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49岁的南什是巴基斯坦移民后裔，也是第一个在加拿大大城市赢得市政选举的穆斯林。他表示，他已经考虑了一段时间，征求了许多人的意见，但是最艰难的对话是和他自己。“我认为这对我自己来说是正确的决定，我希望对卡尔加里来说也是。”

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在南什担任市长的十一年时间里，卡尔加里经历了特大洪水，经济衰退和新冠疫情等考验。在政界人士当中，他属于个人风格强烈的一类，其言行多次引起加拿大媒体和国际媒体的关注。他在社交媒体上也相当活跃，很喜欢在推特上与市民互动（或者互怼）。

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2015年，加拿大广播公司（CBC）把卡尔加里市记者站的人员削减了四分之一。南什为此给该公司总裁写了一封信，表达自己的担心。他在信中说，作为政界中人，他有时讨厌记者对有些事情刨根问底。但是他明白媒体的监督对政府问责和社区建设至关重要，担心记者减员会造成“这个城市和我所代表的市民的重大事件不再被报道，或者不再被全面地报道”。

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（RCI with CBC News, Drew Anderson）

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