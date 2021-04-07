加拿大石油天然气行业四分之三的工人得转行

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加拿大五大商业银行之一的多伦多道明银行TD最新发表的研究报告认为，目前加拿大石油和天然气行业的就业人员在今后三十年时间内会有少则一半、多则四分之三的人失掉自己的工作职位，需要到其它行业另谋出路。

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加拿大特鲁多自由党联邦政府设定的温室气体减排目标是在2050年实现碳中和。也就是三十年之后，每年加拿大人经济和生活所产生的温室气体排放量与加拿大从大气中消除的温室气体总量互相冲销，温室气体的年度净排放量为零。

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TD银行的上述研究报告认为，虽然加拿大能源结构向绿色能源的转化会创造新的就业机会，但那些失掉石油、天然气行业工作的人却未必能从这些新创造的工作岗位中受益。为此呼吁联邦政府拿出相应的人力物力帮助石油、天然气领域的失业人员重新就业。

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