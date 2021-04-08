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2021年4月8日，星期四，示威者在英国伦敦缅甸大使馆外举着横幅。缅甸驻英国大使觉兹瓦明(Kyaw Zwar Minn)周四表示，缅甸军队占领了伦敦大使馆，并威胁其工作人员，如果他们不与军政府合作，将受到“严厉惩罚”。(AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

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