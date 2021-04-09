加拿大不急于开放与美国的边界

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加拿大联邦自由党政府资深部长Dominic LeBlanc在接受加拿大广播公司英语电视台时政节目Power & Politics采访时说，今后几个月COVID-19病毒肺炎疫情仍然有太多的不确定性，现在讨论重开与美国陆路边境的问题还为时过早。

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特鲁多内阁政府间事务部长Dominic LeBlanc指出，加拿大联邦政府的希望是，在居民接种COVID-19病毒疫苗的比例大大提高、每日新增新冠病毒确诊数字大大减少的情况下，联邦政府可以与各省政府讨论放松防疫限制措施、并与美国政府讨论互相开放陆路边界的问题。

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Dominic LeBlanc表示，在疫苗是否对新出现的新冠病毒菌株有效的问题上加拿大政府还需要从医学界得到更确定的信息，才能做出正确的决策。

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Dominic LeBlanc说他理解在COVID-19病毒肺炎泛滥一年多的情况下，加拿大人希望能够到其它省份探访亲朋好友、前往美国旅行的心情，但开放跨省旅行的决定权在省政府、开放与美国的陆路边界是美加两国政府需要协调做出的决定。

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RCI with Peter Zimonjic, Vassy Kapelos · CBC News

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