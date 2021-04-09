加拿大BC省电动汽车销售火热

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加拿大太平洋沿岸的不列颠哥伦比亚省政府的统计数字显示，BC省电动汽车销售火热，去年的销售量达到5万4千辆，不但创了本省的最高记录，而且领先北美大陆各州和各省。

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不列颠哥伦比亚省政府实行的为购买电动汽车的购车者提供财政补贴的政策也提高了省内居民购买电动汽车的热情。2020年BC省销售的轻型汽车中电动汽车的比重达到9.4%。

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按照目前的趋势，不列颠哥伦比亚省政府制定的2025年电动汽车销售占新车销售总量10%的目标可以提前达到。

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不列颠哥伦比亚省政府制定的实现全省电动汽车化的目标是，在2030年达到电动汽车占新车销售比例的30%，2040年达到100%、也就是全面实现电动汽车化。

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