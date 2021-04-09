希腊裔移民因性侵罪被递解出境，受害人如释重负

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51岁的尼克迪马（Gioulian Nikdima）2019年因性侵罪被判三年有期徒刑。他的受害者最近得知，他已获得假释，两天后被递解出境。这使她如释重负。她说，虽然他在牢房里只度过三分之一刑期令她感到遗憾，但是另一方面，她很高兴这个人已经离开，而且永远不能再回到加拿大。

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加拿大移民法规定，移民在入籍前如果犯下造成人身伤害的罪行并被判处六个月以上刑期，则可能在服刑期满后被遣返。

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尼克迪马几年前从希腊移民到加拿大。2016年3月，他通过一个交友网站认识了家住里贾纳市的凯西（化名）。两人在网上接触一个星期后决定见面。他们先去了一家咖啡馆，然后去吃午饭。饭后尼克迪马开车送凯西回咖啡馆取停在那里的车，但在半途转向开往城外，称想和她去散散步。他在野外强奸了她，给她造成严重的身体伤害。

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凯西本周接受CBC采访时说，两人结识以来他一直表现得像个谦谦君子，但是在把她推到时一下子变成恶魔。事后她本不想声张，因为觉得自己太傻。是女儿的鼓励让她下决心报案。

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由于尼克迪马在交友网站上用的是假名，警方一开始表示无法找到他。凯西决定自己去找。她用他的照片进行谷歌搜索，最后查到一个他用真名刊登的广告，上面有他的电话号码。警方根据这些信息逮捕了他，并提出性侵罪指控。

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比起网上搜索，庭审是更大的考验。凯西不得不一遍又一遍回忆和讲述自己受害的细节，经受辩护律师的交叉盘问。尼克迪马坚称两人之间发生的事完全是自愿的，说他唯一的错误就是接受和她约会。

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凯西说，庭审最后一天，看着他被戴上手铐并被带离法庭，她感到这一切是值得的。萨斯喀彻温省检察官就刑期提出上诉，目前尚未判决。凯西认为，递解出境是对他最大的惩罚，而且这样做纳税人就不必再花钱把他养在监狱里。

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凯西现在仍然会感到焦虑和抑郁，会做噩梦和被突如其来地回忆缠绕。但是她相信自己最终会走出来，回归正常生活。

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（CBC News, Bonnie Allen）

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