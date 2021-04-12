安大略省61岁新冠患者接受双肺移植手术，加拿大首例

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

安大略省密西沙加市民蒂莫西.索维（Timothy Sauvé）今年二月份通过器官移植手术获得了一对新的肺叶。据信这是加拿大首例新冠患者换肺手术。随着更多中青年感染变种新冠病毒，未来需要进行肺移植的新冠患者可能会增加。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

61岁的索维是在去年十二月感染的。他本来身体结实而健康，自认不属于需要格外小心的高危人群。因此当他有一天突然感到一阵眩晕时，并没有立刻想到新冠肺炎。但是在接下来的几天里，他的病情迅速发展，被送进医院，在重症监护室里度过两个月。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在已经转到康复中心的索维在接受加通社（CP）电话采访时说，那是令人绝望的两个月。他的女友和儿子，以及女友的父亲几乎在同一时间感染。老人很快就在他隔壁的病房去世了。他自己在上了呼吸机后又用了体外膜肺氧合设备（即人工肺，把静脉血引出体外进行氧合后再泵回体内）。病情最危急时，“他们说我不行了，要通知家人和我告别。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

转到加拿大最大的器官移植中心

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

索维被转到多伦多总医院，这里有加拿大最大的器官移植中心。医生在仔细评估他的身体状况后，认为他可以接受肺移植手术。这是他最后的希望。主刀医生、中心外科主任赛珀尔（Marcelo Cypel）说，索维被送来时，两边肺叶已经严重纤维化。他当时完全靠输氧维持生命，但是肺部已经缩小、变硬，气体越来越难进入。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但索维还是幸运的。一方面，他在被送到多伦多总医院时，虽然肺已经基本报废，但是病毒检测已转阴。否则的话，用他自己的话来说，换肺只是一种浪费。更重要的是，病毒只攻击了他的肺部，其他器官并没有受到太大影响。这使他的身体状况可以接受器官移植这么大的手术。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

赛珀尔说，变种新冠病毒的传播使相对比较年轻的人群中出现了

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

重症患者，这可能会造成更多的患者被转到器官移植中心来。目前他所在的中心正在评估另外三个患者的状况。但是他也表示，符合标准的患者会很少。据他所知，新冠患者的肺移植手术全世界加起来也只有四、五十例。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

呼吁人们小心防疫

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

索维一家到现在也不知道是谁最先感染以及在何处感染的。他说，希望他的经历能够提醒人们不要小看新冠肺炎的严重性。他现在还不知道自己需要多长时间才能从移植手术中完全恢复。但是他表示，这一次他不会性急。他渴望回到爱人身边，但是想靠自己的两条腿走出去，“而不是靠助行器。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期一（4月12日），安大略省新增4401起确诊新冠病例， 病毒检测阳性率达到9.5%。省政府已通知各地学校全部改为网上授课。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（The Canadian Press, CBC News, Melissa Couto Zuber)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada