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2021年4月12日，星期一，英国伦敦黑狮子酒吧的帐篷下，一名女服务员在户外拿着啤酒杯。随着政府在解除封锁计划上迈出下一步，数百万英国人将在周一获得数月来第一次理发、休闲购物和餐厅用餐的机会。(AP Photo/Frank Augstein)

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