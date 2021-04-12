A waitress carries beer pints at the outdoor space under the marquee of the Black Lion pub in London, Monday, April 12, 2021. Millions of people in England will get their first chance in months for haircuts, casual shopping and restaurant meals on Monday, as the government takes the next step on its lockdown-lifting road map.(AP Photo/Frank Augstein)

英国伦敦黑狮子酒吧的帐篷下，一名女服务员在户外拿着啤酒杯

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2021年4月12日（星期一）10:10

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2021年4月12日，星期一，英国伦敦黑狮子酒吧的帐篷下，一名女服务员在户外拿着啤酒杯。随着政府在解除封锁计划上迈出下一步，数百万英国人将在周一获得数月来第一次理发、休闲购物和餐厅用餐的机会。(AP Photo/Frank Augstein)

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