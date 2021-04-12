魁北克省反对党为该省员工要求半天带薪“疫苗假”

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魁北克省的新冠疫苗接种大规模展开之际，该省反对党之一魁北克团结党提出让所有员工享受四个小时的带薪假，让他们可以无需担心为打疫苗缺勤会造成收入损失。该党建议省政府通过颁布行政命令或者尽快修改劳工法来迫使雇主为员工提供这项便利。

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魁北克团结党的议会领袖纳多-杜布瓦（Gabriel Nadeau-Dubois）说，按照魁北克省有关法律规定，雇主在选举投票日必须让员工抽出时间去行使公民权利。打疫苗也应该有类似政策。

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魁北克省的一些政府机构已经通知员工用下班时间或者用病假打疫苗。一些该省雇主已经通知员工可以为打疫苗缺勤几个小时。但纳多-杜布瓦说，还有许多人没有带薪病假，在工作时间去打疫苗意味着被扣工资，尤其是欠缺劳动保障的职位。如果政府规定雇主必须提供几个小时的带薪假，将会有助于“疫苗面前人人平等”。促进疫苗接种工作的开展。

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他说，现在加拿大的萨斯喀彻温省和美国纽约州已经在考虑实行类似的政策。

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（La Presse canadienne. Radio-Canada)

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