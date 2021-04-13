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2021年4月13日，星期二，中国北京，人们戴着口罩等待通过十字路口。中国似乎已经控制了与缅甸接壤的一个城市的小型冠状病毒爆发，该市在几周内造成了该国首批本地传播的冠状病毒病例。(AP Photo/Mark Schiefelbein)

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