地下室里住18人：黑龙江飞鹤公司的加拿大奶粉厂被曝工人宿舍违规

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2016年底，中国黑龙江飞鹤乳业公司和安大略省金斯顿市签约，在该市兴建奶粉厂。四年多来，许多从中国来的工人在城北401高速公路附近的建筑工地上工作过。加拿大广播公司CBC本星期报道说，这些工人的宿舍条件很差，一栋两居室住宅竟可住进26人。

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飞鹤加拿大奶粉厂的正式名字是“加拿大皇家乳业”（Canada Royal Milk）。来到加拿大为该公司工作的中国工人由黑龙江立高科技公司代为招聘并提供食宿。据接受记者采访的奶粉厂雇员或前雇员说，公司内部等级分明，立高从中国招来的这些工人处于最底层，待遇形同二等公民。

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记者没能采访到这些工人，但是他们在加拿大工作期间的居住条件在市消防部门和安省消防安全委员会的文件中有详细记录。记者通过信息公开法查到了这些文件。

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黑龙江立高科技的BC省分公司在金斯顿市买了几栋独立住宅用作工人宿舍。金斯顿市消防部门上门检查了五栋这样的“宿舍”，起因是有邻居投诉其中一栋住宅存放丙烷的方式不安全。调查人员发现，在2019年6至7月，共有88人在这五栋房子里住过。还有一些此前住过的工人已经回国。

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调查结论是屋主违反了数项消防法规和房屋建筑法规，例如使用不安全的炊具，在没有相关许可的情况下在房内打隔断等。立高公司不服，向安大略省消防安全委员会提出申诉。一份经双方同意的事实陈述书详细记录了五处地址各自不合规定的情况。例如在一栋两居室房子的地下室里住了18人，另外还有8人住在楼上。

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在奶粉厂的厂房设施建设完成后，工人们陆续回国。立高卖掉了一处住宅，其他房子也不再用于宿舍。消防部门的调查也随之结束。

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公司以此节省开支

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新加坡管理大学法学院的高树超教授在接受CBC采访时说，建筑等行业的中国公司在海外开展业务时利用国内相对廉价的劳动力来降低成本，提高竞争力。工人们在国外住集体宿舍，自己做饭。工作时间上工地。外界并不了解他们的生活、工作的条件。除非政府派人去检查，否则你也不知道他们是否遵守相关法规。而中国工人通常也不会投诉。他们的目标很明确，就是干活吃苦，挣钱养家。

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一些飞鹤加拿大奶粉厂的当地雇员和前雇员说，在那里工作的中国工人受到不同对待。他们上班时间长，做危险的工作，有时其他人都下班了他们还在干活。

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安大略省劳工部正在对至少两起针对该厂的投诉进行调查。其中一起是没有合格安全防护的“外国工人”被要求进入封闭的、四层楼高的牛奶干燥设备清除一处焦糊奶制品造成的堵塞。一个目击者告诉记者，因为嫌专业的清理公司太慢，管理人员派人在夜里用他们能找到的梯子和工具去清理。

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加拿大联邦政府、安省政府和金斯顿市政府总共为这个奶粉厂项目投资3.32亿加元。飞鹤自己投资2.25亿加元。另外，加拿大皇家乳业可以享受和加拿大本国食品加工商同等的政府资助。

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此前CBC也曾报道过奶粉厂本地员工被管理人员嫌弃和辱骂的问题。

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（CBC News, Janyce McGregor）

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