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2021年4月13日，星期二，柬埔寨金边附近，服装厂工人戴着口罩完成他们的轮班。柬埔寨最近封锁了该市的主要道路，以防止冠状病毒在今年4月14日至16日柬埔寨新年庆祝活动之前传播。(AP Photo/Heng Sinith)

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