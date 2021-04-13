Garment factory workers wear face masks as they finish their work shift near Phnom Penh, Cambodia Tuesday, April 13, 2021. Cambodia recently locked the main roads from the city to prevent the spread of the coronavirus in advance of Cambodian New Year's celebration which falls on April 14 through 16 this year. (AP Photo/Heng Sinith)

柬埔寨金边附近，服装厂工人戴着口罩完成他们的轮班

作者 加拿大国际广播 |
china@rcinet.ca
发表 2021年4月13日（星期二）11:57

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2021年4月13日，星期二，柬埔寨金边附近，服装厂工人戴着口罩完成他们的轮班。柬埔寨最近封锁了该市的主要道路，以防止冠状病毒在今年4月14日至16日柬埔寨新年庆祝活动之前传播。(AP Photo/Heng Sinith)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：未分类
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

播客

图片中的世界

图片中的加拿大

分类检索

栏目

作者