Visitors pay their repects at a memorial honouring the victims of the April 2020 murder rampage in rural Nova Scotia, in Victoria Park in Truro, N.S. on Tuesday, April 13, 2021. The Broken Heart Sculpture was built by Wayne Smith whose stepson Corrie Ellison was killed in the tragedy. THE CANADIAN PRESS/Andrew Vaughan

人们在新斯科舍省图洛的维多利亚公园为2020年4月新斯科舍省屠杀的受害者举行纪念活动

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2021年4月14日（星期三）10:29

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2021年4月13日，星期二，人们在新斯科舍省图洛的维多利亚公园为2020年4月新斯科舍省屠杀的受害者举行纪念活动。《破碎的心》雕塑由韦恩·史密斯建造，他的继子科里·埃里森在悲剧中丧生。THE CANADIAN PRESS/Andrew Vaughan

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