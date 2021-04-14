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2021年4月13日，星期二，人们在新斯科舍省图洛的维多利亚公园为2020年4月新斯科舍省屠杀的受害者举行纪念活动。《破碎的心》雕塑由韦恩·史密斯建造，他的继子科里·埃里森在悲剧中丧生。THE CANADIAN PRESS/Andrew Vaughan

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