加拿大安省一肉联厂因新冠疫情暂时关闭

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加拿大肉食品加工巨头Cargill公司在安大略省伦敦地区的一个肉联厂由于工人中爆发COVID-19病毒肺炎疫情而不得不暂时关闭。

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这个伦敦地区肉联厂是家禽处理加工厂、有9百名员工。两个星期前该厂员工中开始有人感染新冠病毒，现在已有82人属于活跃感染案例。

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该肉联厂主管Derek Hill星期二表示，为了保护工厂职工的安全，决定工厂立即停工两个星期，要求员工们在家里隔离防疫。

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Derek Hill说做出停工防疫的决定并不容易，因为Cargill公司在安大略省伦敦地区的肉联厂向加拿大全国市场供应家禽肉食品，该工厂停工两个星期会对市场供应产生一定的影响。

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Cargill公司资方和工会都要求安大略省卫生部门尽快考虑给肉食品加工厂的工人注射COVID-19病毒疫苗。因为在疫情期间保证加拿大人食品供应的重要性人所共知，而肉联厂是人工密集的工作场所，保持人与人之间两米的距离往往是无法做到的事情。

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