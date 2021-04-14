特鲁多：加拿大正密切关注强生疫苗安全问题

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美国强生制药公司研制的只需注射一针的新冠病毒疫苗，曾被称为是对付COVID-19病毒肺炎疫情的有力武器；但现在强生疫苗却因为出现血栓问题而在星期二被美国食品和药品监管局FDA、美国疾病控制中心CDC联合建议暂停使用，等待有关专家对现有数据和资料进行综合审议。

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在680万接种了强生新冠病毒疫苗的美国人中，有6人出现了罕见的颅内静脉血栓问题，这些出现血栓问题的患者都是女性、年龄在18岁到48岁之间。

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这一问题似乎与英国研发的阿斯利康新冠病毒疫苗注射后极少数人出现的颅内静脉血栓问题类似。美国药品监管局还没有批准阿斯利康疫苗在美国使用。

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加拿大疫苗顾问委员会三月份建议55岁以下的人不接种阿斯利康COVID-19病毒疫苗。

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加拿大联邦政府订购了1千万支强生新冠病毒疫苗，这些疫苗中的第一批预定在4月的最后一个星期被送达加拿大。

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加拿大自由党联邦政府总理特鲁多表示，加拿大有关部门的专家正在密切关注美国强生公司COVID-19病毒疫苗的安全问题，政府在决定是否和如何使用强生新冠病毒疫苗时将把加拿大人的安全放在首要位置。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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