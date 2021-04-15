加拿大保守党议员提出议案，反对基于胎儿性别的选择性堕胎

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大保守党的萨斯喀彻温省议员瓦根托尔（Cathay Wagantall）星期三（4月14日）向议会众议院提交了一项禁止根据胎儿性别选择性堕胎的个人法案。党领袖奥图尔（Erin O’Toole）此前已经表示自己不会对这项法案投赞成票，但是允许党内议员根据自己的意愿自由投票。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

瓦根托尔说，这项法案的目的是促进男女平等，它因此获得了比其他涉及堕胎的话题更多的支持。她呼吁其他党的议员“拿出勇气来”行使自己的自由权利投票支持这项法案，尤其是自诩支持女权的自由党领袖特鲁多和内阁成员。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是其他党的议员认为，尽管用性别平等作包装，这项法案的真正目的还是损害女性自由选择继续或终止怀孕的权利。卫生部长哈伊杜（Patty Hajdu）的议会秘书奥康奈尔（Jennifer O’Connell）说，证据之一是奥图尔本人都不支持这项法案，理由是他支持女性的自由选择权。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她也补充说，没有人支持基于性别的选择性堕胎。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

瓦根托尔此前曾在众议院提出建议在刑法中加入保护胎儿条款的法案，但是没有获得通过。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（La Presse canadienne, Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada