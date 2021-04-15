去年加拿大从美国进口石油创纪录

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加拿大虽然是石油出口大国，但由于加拿大地域辽阔、东西长5千公里，加拿大在大量向美国出口石油的同时也从美国进口石油供东部地区消费。

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加拿大能源管理机构的数字显示，2020年加拿大每天石油进口由于COVID-19病毒肺炎疫情而明显下降，从2019年每天进口69万3千桶石油下降到2020年每天进口55万5千桶石油的水平。

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虽然加拿大进口石油的总量下降，但从美国进口的石油占加拿大石油进口总量的比例却从2019年的72%上升到77%。而十年前，加拿大进口的石油中只有不到10%来自美国。

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2020年加拿大除美国之外几个主要的石油来源国是沙特阿拉伯（13%），尼日利亚（4%），挪威（3%）。这些美国之外的进口石油供应的是加拿大大西洋沿岸省份。

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加拿大进口的石油主要是供安大略省、魁北克省和大西洋沿岸省份的炼油厂使用。

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加拿大炼油厂使用的石油有40%来自进口石油。而加拿大本国生产的石油中只有不到三分之一成为本国炼油厂的原料。

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石油市场专家们认为，缺乏输油管道是加拿大石油无法供应给本国东部省份的主要原因。

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加拿大出口的石油数量要6倍半于加拿大进口的石油。仅美国市场每天从加拿大得到的石油就达到370万桶。

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RCI with Tony Seskus · CBC News

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