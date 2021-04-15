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2021年4月14日，星期三，美国前参议员克里斯·多德、前副国务卿詹姆斯·斯坦伯格和理查德·阿米蒂奇抵达台湾，与台湾外长吴钊燮合影。正值台湾与中国关系紧张之际，台湾外交部表示，这位前美国参议员和两名前国务院官员周三抵达台湾。(Pool Photo via AP)

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