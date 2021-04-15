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2021年4月15日，星期四，香港一所中学学生们正在参加国家安全教育日的升旗仪式。北京驻香港最高官员周四警告外国军队不要干涉香港国家安全的“底线”。在中国和西方大国关系持续紧张的情况下威胁要进行报复。(AP Photo/Kin Cheung)

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