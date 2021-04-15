Students attend a flag raising ceremony during the National Security Education Day at a secondary school, in Hong Kong, Thursday, April 15, 2021. Beijing's top official in Hong Kong on Thursday warned foreign forces not to interfere with the "bottom line" of national security in Hong Kong, threatening retaliation even amid ongoing tensions between China and Western powers. (AP Photo/Kin Cheung)

香港一所中学学生们正在参加国家安全教育日的升旗仪式

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2021年4月15日（星期四）10:08

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2021年4月15日，星期四，香港一所中学学生们正在参加国家安全教育日的升旗仪式。北京驻香港最高官员周四警告外国军队不要干涉香港国家安全的“底线”。在中国和西方大国关系持续紧张的情况下威胁要进行报复。(AP Photo/Kin Cheung)

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