魁北克偶像级歌星Michel Louvain去世

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

驰骋加拿大法语歌坛60年的偶像男歌星、万千女性的性感男神Michel Louvain星期三去世，享年83岁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

4月初Michel Louvain因食道癌而入院治疗，由于癌症恶化4月14日在蒙特利尔市Verdun区医院逝世。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大魁北克省长François Legault说，Michel Louvain的离世让魁北克失去了一位文化偶像，他敬业和尊重他人的精神永远让人怀念。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦文化事务部长Steven Guilbeault赞扬Michel Louvain在六十年的演唱生涯中为千千万万听众做出的奉献。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Michel Louvain是加拿大魁北克歌唱界的大师和男神，他在舞台上永远头发整齐、形象优雅、笑容灿烂迷人、举手投足焕发着魅力，他的低吟浅唱使怀旧成为一种伟大的艺术。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Michel Louvain出生在魁北克一个矿工家庭，全家7个孩子靠父亲一个人的工资生活。他从小喜爱歌唱，参加了矿区家乡Thetford Mines教堂的唱诗班，17岁开始在家乡举办自己的星期五演唱会，20岁在魁北克Sherbrooke一家酒店当驻唱歌手，开始走上了专业歌手的道路。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期三晚上，魁北克法语电视台Radio Canada把Michel Louvain去世的消息放在了晚间新闻的头条。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Radio Canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada