加拿大房价疯涨打破历史年度房价升幅记录

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虽然有越来越多的人担心加拿大房地产市场已经过热、甚至已经泡沫化，但加拿大的房价仍然在继续高歌猛进。

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根据加拿大房地产经纪人协会星期四发布的数据，3月份有超过7万套住房成交出售，比3月份历史最高的销售数字多出了2万2千套。

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实际上，自从去年5月份COVID-19病毒肺炎第一波疫情开始缓和后，加拿大的住房销售量就开始强劲上升。

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在房价方面也是涨势惊人。加拿大房地产经纪人协会的数字显示，今年3月份加拿大平均房价是71万6千8百28加元，与一年前相比猛升了31.6%，不但创造了房价的最高记录、也创造了历史上最高的房价上升幅度记录。

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加拿大广播公司搜集的数字显示，加拿大十个省中房价最高的省份不列颠哥伦比亚省的平均房价是91万5千加元，居第二位的安大略省的房价是86万2千加元，居第三位的魁北克省的平均房价是44万4千加元，而房价最低的纽芬兰省的平均房价只有25万6千加元。

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虽然卖掉房子的人和拥有房子的人都在庆幸自己多年前买的房子在成倍的升值，但经济分析专家和经济政策制定者们却非常担心首次购房者们无缘房地产市场的问题；他们或者是买不起住房，或者是虽然得到了买房的房贷、但利率一旦上升他们就会负担不起房贷供款。

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上个星期，加拿大金融监管机构建议商业银行从六月份开始严格房贷压力测试标准。专家们认为如果这一措施开始实施，则购房者筹借购房贷款的能力会减少5%。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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