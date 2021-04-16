加拿大联邦上诉法院裁定加美难民协议有效

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加拿大联邦上诉法院星期五（4月16日）下达判决，裁定加拿大和美国之间关于难民接收的安全第三国协议继续有效。这意味着加拿大边境检查人员可以继续把在加美边境检查站请求避难的人送回美国。

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加拿大联邦法院去年七月份裁定这项协议违反加拿大人权宪章第7条和第15条，威胁到难民申请人的生命、自由和安全，应予以废除，但给加拿大联邦政府六个月的时间做出修改。联邦政府提出了上诉。加拿大联邦上诉法院今天推翻了原判，但是提起诉讼的移民难民权益组织还可以向加拿大最高法院提出最后的上诉。

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加美安全第三国协议规定两国皆为“安全国家”，难民申请人应就地申请难民，不能在美国入境后跨境向加拿大提出申请，反之亦然。因此在加美边境检查站向加拿大申请避难的人会被送回美国。也因此有人沿没有检查站的小路或渡河进入加拿大，在特朗普政府收紧难民政策时形成难民潮。因为按照加拿大法律，一旦难民申请人踏上加拿大土地，移民部就必须审理其申请。当然审理的结果仍然可能是拒绝。

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联邦上述法院的判决说，关于难民申请人被送回美国后境遇凄惨的说法证据不足。

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加拿大难民委员会等提起诉讼的组织目前还没有做出是否继续上诉的决定。

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（The Canadian Press）

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