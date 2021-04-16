“我们正在输掉这场战斗”：安大略省宣布更严厉的抗疫新措施

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安大略省政府星期五（4月16日）下午宣布了更严厉的抗疫新规定。此时离该省上一次收紧限制还不到十天。但是安大略省的日增病例连创新高，星期五（4月16日）达到4812起。病毒检测阳性率（即在接受病毒检测的人当中结果呈阳性的比例）上升到7.9%。在疫情最严重的多伦多、皮尔和约克地区，这个比例已超过10%。神色疲惫的省长福特（Doug Ford）在新闻发布会上表示：“我们正在输掉这场战斗。”

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省长福特（Doug Ford）在新闻发布会上宣布，原本计划实行四周的居家令被改为六周。安省警察被赋予更大权力。他们将有权拦住车辆和在户外活动的人，要求他们解释离开家的理由，要求他们说出地址， 并给违规者开出750加元的罚单。

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今天午夜过后，户外聚会将仅限于住在同一地址的人之间。从下周一（4月19日）凌晨开始，宗教活动，婚礼和葬礼的参加人数将被限制在10人以内。同一时间，安大略省将开始在东面和西面的省界设置检查站，限制外省人员和车辆进入。

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非必要的建筑工地将停工。户外运动和游乐设施的人数将受到严格限制。检查人员将巡视律师事务所、会计师事务所等仍然开放的工作场所，以确保那里只有必须在办公室工作的人。

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模拟预估展示的严峻前景

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安大略省新冠科学顾问小组星期五上午表示，该省需要实施至少六周居家令，同时保持一天十万人的疫苗接种，才有可能控制住第三波疫情。如果不在制度层面推出更严格的措施，立即向一线人员和高风险人群提供支持，目前的严重疫情可能会持续整个夏天。

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根据顾问小组今天公布的预估模拟数据，如果继续保持现行的“温和”抗疫措施和每天10万人的疫苗接种人数，安省的日增病例将在五月底以前达到每天1万起，在六月底以前达到每天1万5千起。

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专家们预测，即使是现在开始改为实施更严厉的抗疫措施，并把疫苗接种人数增加到每天30万人，日增病例数可能仍然要到六月底才会大幅度减少。

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当然，省政府目前采取的措施还是发挥了作用的。顾问小组负责人布朗（Adalsteinn Brown）说，如果没有这些措施，安省的日增病例数可能会在五月底超过每天3万起。

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加拿大医学协会今天也发出紧急呼吁，要求各级政府立刻采取特殊措施遏制新冠疫情，包括统筹安排人力物力，各省进行合作，制定更严格的公共防疫规定。

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(CBC News, Richard Raycraft, Shanifa Nasser，Lucas Powers）

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