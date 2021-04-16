安大略省长福特 (CP/Chris Young)

“我们正在输掉这场战斗”：安大略省宣布更严厉的抗疫新措施

作者 吴薇 |
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发表 2021年4月16日（星期五）18:02
更新 2021年4月16日（星期五）18:05

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安大略省政府星期五（4月16日）下午宣布了更严厉的抗疫新规定。此时离该省上一次收紧限制还不到十天。但是安大略省的日增病例连创新高，星期五（4月16日）达到4812起。病毒检测阳性率（即在接受病毒检测的人当中结果呈阳性的比例）上升到7.9%。在疫情最严重的多伦多、皮尔和约克地区，这个比例已超过10%。神色疲惫的省长福特（Doug Ford）在新闻发布会上表示：“我们正在输掉这场战斗。”

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省长福特（Doug Ford）在新闻发布会上宣布，原本计划实行四周的居家令被改为六周。安省警察被赋予更大权力。他们将有权拦住车辆和在户外活动的人，要求他们解释离开家的理由，要求他们说出地址， 并给违规者开出750加元的罚单。

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今天午夜过后，户外聚会将仅限于住在同一地址的人之间。从下周一（4月19日）凌晨开始，宗教活动，婚礼和葬礼的参加人数将被限制在10人以内。同一时间，安大略省将开始在东面和西面的省界设置检查站，限制外省人员和车辆进入。

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非必要的建筑工地将停工。户外运动和游乐设施的人数将受到严格限制。检查人员将巡视律师事务所、会计师事务所等仍然开放的工作场所，以确保那里只有必须在办公室工作的人。

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模拟预估展示的严峻前景

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安大略省新冠科学顾问小组星期五上午表示，该省需要实施至少六周居家令，同时保持一天十万人的疫苗接种，才有可能控制住第三波疫情。如果不在制度层面推出更严格的措施，立即向一线人员和高风险人群提供支持，目前的严重疫情可能会持续整个夏天。

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安大略省的每日新增病例和一周平均日增病例都已超过第二波疫情最高峰。（Ontario Ministry of Health)

根据顾问小组今天公布的预估模拟数据，如果继续保持现行的“温和”抗疫措施和每天10万人的疫苗接种人数，安省的日增病例将在五月底以前达到每天1万起，在六月底以前达到每天1万5千起。

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专家们预测，即使是现在开始改为实施更严厉的抗疫措施，并把疫苗接种人数增加到每天30万人，日增病例数可能仍然要到六月底才会大幅度减少。

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当然，省政府目前采取的措施还是发挥了作用的。顾问小组负责人布朗（Adalsteinn Brown）说，如果没有这些措施，安省的日增病例数可能会在五月底超过每天3万起。

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加拿大医学协会今天也发出紧急呼吁，要求各级政府立刻采取特殊措施遏制新冠疫情，包括统筹安排人力物力，各省进行合作，制定更严格的公共防疫规定。

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(CBC News, Richard Raycraft, Shanifa Nasser，Lucas Powers）

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