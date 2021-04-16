李柱铭和黎智英等九名香港民主派人士被判刑，罪名为参与和组织未经批准集结

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九名香港民主派人士星期五（4月16日）被以“参与和组织未经批准集结”的罪名判刑8个月至一年半，其中四人因年龄和社会贡献等原因获得缓刑。72岁的香港传媒大亨、壹传媒创办人黎智英被判1年有期徒刑。其余八人的刑期：

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前立法会议员梁国雄：1年半

支联会主席、前立法会议员李卓人：1年

前立法会议员区诺轩：10个月

前立法会议员何秀兰：8个月

香港民主党创党主席李柱铭：11个月，缓刑2年

前民主党主席、前立法会议员何俊仁：1年，缓刑2年

香港执业大律师吴霭仪：1年，缓刑2年

社区活动人士、前立法会议员梁耀忠：8个月，缓刑1年

此案被媒体称为“8.18维园流水集会案”。2019年8月18日，香港民间人权阵线在维多利亚公园组织反对修订《逃犯条例》的示威活动。流水集会指的是分批前往，停留时间和聚集人数不超过警方规定。整个过程和平进行，警方也没有强力干预。但九名被告均从维园步行至中环遮打道，”参与和组织未经批准集结“的罪名由此而来。

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黎智英和李卓人的判决还涉及同年8月31日的一次集会。

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主审法官并不否认维园流水集会的和平非暴力性质，但称知名人士带头集结会吸引大批民众参与，可能引发暴力行为，并给市民造成不便。

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宣判前有一个辩护律师为被告陈情的环节。吴霭仪选择亲自宣读陈情声明。她表示，言论自由和集会自由是民主社会的最后保障。她称自己是法律的仆人，但人民先于法律。因为法律必须服务于人民，而非相反。

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（Un article de AP, adapté en chinois par Wei Wu)

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