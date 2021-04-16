特鲁多政府为石油工业一年补助180亿加元

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环境保护组织Environmental Defence最新发布的报告显示，虽然特鲁多的自由党政府宣称要让加拿大经济向低碳经济转型，但加拿大联邦政府在2020年仍然向化石燃料行业提供了差不多180亿加元的补助和财政支持。

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根据该报告，加拿大联邦政府给化石燃料行业提供财政补助的项目包括输油管道资助项目、COVID-19病毒肺炎疫情公司雇员工资补助项目、温室气体减排补助项目、皇家骑警开支补助项目等。

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Environmental Defence的能源项目主任Julia Levin指出，加拿大联邦政府为化石燃料行业提供巨额财政补助的做法等于是在给污染环境者金钱、而不是让他们出钱清理环境。

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加拿大联邦政府自然资源部长的新闻秘书Ian Cameron表示，Environmental Defence报告中引用的数据有误。比如联邦政府新冠病毒疫情下公司雇员工资补助项目并非只向化石燃料行业提供、而是面向加拿大全国所有的行业。

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2009年，时任加拿大联邦政府总理哈珀和二十国集团领导人一起承诺要逐步停止对化石能源行业的政府补助，而把政府资金用于鼓励发展清洁能源。

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RCI with David Thurton · CBC News

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