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2021年4月16日，星期五，香港民主活动家李柱銘离开香港法庭。香港一家法院上周五判处包括媒体大亨黎智英在内的五名主要民主倡导者最高18个月监禁，罪名是在2019年反政府抗议期间组织游行，引发北京方面的大力镇压。共有九名辩护律师被判入狱，但其中四人，包括82岁的律师和前议员李柱铭，在考虑到他们的年龄后被缓刑。(AP Photo/Kin Cheung)

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