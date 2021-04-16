CRTC要加拿大电讯3巨头向小公司开放网络

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负责监管加拿大电讯市场的加拿大广播电视和电讯委员会CRTC星期四表示，地区性电讯服务公司可以做为移动虚拟网络运营商Mobile Virtual Network Operators提供服务，也就是他们可以用批发价格从贝尔、罗杰斯和Telus三大电讯巨头的电讯网络购买流量，然后以零售价向消费者提供电讯服务。

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真正的移动虚拟网络运营商自己没有无线电频谱、没有电讯转播塔、没有自己的无线网络硬件，他们不需要预付巨额资金进行网络投资，也不需要每年拿出大笔资金用于网络维护。欧洲和美国有不少这样的移动虚拟网络运营商，但加拿大还没有。

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CRTC只准许在加拿大已经有自己区域性电讯网络的公司成为移动虚拟网络运营商。目前有资格成为这样运营商的有大西洋省份的Eastlink公司, 魁北克省的Videotron公司, 乡村电讯服务商Xplornet公司, 加拿大北部的Ice Wireless公司和安大略省的TBayTel公司。

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由于缺乏竞争，加拿大消费者支付的无线电讯服务月费要比欧盟国家贵两倍到4倍。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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