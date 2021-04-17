加拿大一男子注射阿斯利康疫苗后出现血栓

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期六加拿大阿尔伯塔省首席卫生官确认，一位六十多岁的男子在接种了阿斯利康COVID-19病毒疫苗后出现罕见的血栓问题；在接受治疗后这位男子正在康复中。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这是加拿大给超过70万人接种阿斯利康新冠病毒疫苗后出现的第二起血栓事件。第一起发生在一位女性身上。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

欧盟国家的研究发现，接种阿斯利康疫苗后出现罕见血栓问题的基本上全是55岁以下的女性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在世界范围内，接种阿斯利康疫苗后出现免疫性血小板过少症状的概率是十万分之一到25万分之一。血小板过少会促发血栓。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期六，加拿大最大省份安大略省COVID-19病毒确诊人数是4362人，继续保持在高位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外星期六全球感染COVID-19病毒的人数已经超过1.4亿人，死于新冠病毒肺炎的人数超过3百万人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada