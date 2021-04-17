加拿大国税局：今年不会推迟报税截止期限

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大自由党联邦政府表示，虽然目前面对第三波COVID-19病毒肺炎疫情，但不会像去年那样延长个人所得税报税期限到5月31日，加拿大纳税人需要在4月30日之前缴纳个人所得税税表。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国税局发言人Pamela Tourigny表示，今年不延长报税截止期限是因为那样做会影响加拿大人得到政府的福利金和补助金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但加拿大会计业和税表填报行业人士认为，今年的COVID-19病毒肺炎疫情与去年相比同样严重，需要把报税期限延长至少一个月的时间才能完成已经挤压的报税工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大大部分省份由于COVID-19病毒肺炎疫情的恶化而采取了严格的防疫措施，许多会计和报税专业人士在家里工作。不少客户似乎认为政府会像去年那样延长报税期限，所以刚刚把报税资料和数据传给报税专业人士，还有些客户担心疫情而不愿前往会计的办公地点去签署有关的税务文件。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大税法，逾期没有缴纳税款的纳税人会面临罚款和利息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省税务局表示，虽然缴纳魁省税表的截止日期是4月30日，但会给纳税人一个月的缓冲时间，只要在5月底之前上交税表就不会面临罚款。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Ryan Patrick Jones · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada